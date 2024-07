Quel che abbiamo capito da Elden Ring | Shadow of the Erdtree

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 2 luglio 2024) L’arrivo del DLC diof the, ha portato il solito scossone di attenzione in tutto il settore. Per quanto idealizzato come genere di nicchia,lo del soulslike ad oggi è ben più di un semplice credo o religione da seguire, bensì qualcosa da ricondursi al classico evento mediatico. Sia chiaro, difficilmente capita che un titolo riesca a catalizzare così massivamente l’attenzione e quanto qualcosa del genere capita ogni tanto, ce ne accorgiamo facilmente: vi ricordateche successe all’uscita del primo trailer di GTA VI? Per settimane non si è parlato di altro e pensate che era solo un trailer! Qualcosa di simile sta capitando anche con FromSoftware, casa di sviluppo che sta entrando sempre più nel cuore di milioni di appassionati che ormai attribuiscono allo studio un pieno sinonimo di qualità.