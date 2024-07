Poste educazione Finanziaria in modalità webinar

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – ?Proseguono per i cittadini di Arezzo gli appuntamenti diin. Nel prossimo incontro di giovedì 4 luglio è previsto infatti un doppio appuntamento: alle ore 10.00 sul tema “I conti di casa” e alle ore 16.30 sul tema “La gestione del credito”. Durante ii relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come gestire al meglio il bilancio familiare e come realizzare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento. Gli incontri, promossi daItaliane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere, fra i giovani e non solo, una cultura, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari.