Ordigni esplosivi per attentati dinamitardi | in quattro nei guai

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa notte scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Capua, nel corso di mirati controlli eseguiti presso un immobile in costruzione composto da tre livelli per complessivi 400 mq, completamente recintato, ubicato nell’agro del Comune di Francolise (CE), hanno sorpreso 4 persone, di cui un 47enne di Calvizzano (NA), un 42enne di Sparanise (CE) e due nigeriane, una 38enne e una 35enne, entrambe residenti a Castel Volturno (CE), mentre erano intente a produrre e confezionareanche del tipo I.E.D., acronimo di (Improvised Explosive Device), progettati per commettere. Sul posto i militari dell’Arma, hanno rinvenuto e sequestrato oltre 135.000e polveri da sparo per un peso di oltre 8.