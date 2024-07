Omofobia meteorologo tv aggredito da un cameriere | Fate schifo siete maiali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) Un nuovo grave episodio di discriminazione si è verificato a Roma dove il giornalista etv, Luca Ciceroni, ha denunciato di essere stato vittima di un episodio diin un locale del quartiere Montesacro. “Fr*cio di me*da, mezzo uomo, mitu e tutti coloro che sono come te,malati, state lontano da me perché portate solo malattie”, sono questi soltanto alcuni degli insulti che Ciceroni ha denunciato di aver ricevuto pubblicando un lungo post sui social.Leggi anche: «Ricch**ni nei forni crematori»: le frasi choc del primario di Chirurgia a Salerno, davanti agli studenti Il drammatico racconto del“Vivo qui dal 2005 e amo questo quartiere. – si apre così il post di Luca Ciceroni – Ieri sera mi trovavo nel locale insieme due amiche per uno spritz.