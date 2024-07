Niente bandiera russa? La fidanzata di Jannik Sinner dice no alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024) Anna Nikolajevna Kalinskaja, una delle migliori tenniste russe,del nostro, non parteciperà. La scelta della compagna di vita del numero uno del mondo è dovuta al fatto che gli atleti di Mosca(e quelli di Minsk) sono stati ammessi dal Cio solo come neutrali: non potranno esibire la loroe non sarà suonato il loro inno in caso di vittoria. Rublev e Kachanov d’accordo con ladiLa Kalinskaja, attualmente numero 24 del ranking femminile, non sarà la sola tennista di Mosca a rifiutarsi di prendere partefrancesi. Insieme a lei il talentuoso Andrei Rublev, numero sette del mondo, e Karen Kachanov tra gli uomini e Daria Kasatkina, Liudmila Samsonova tra le donne.