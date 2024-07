Mercogliano il riconoscimento all’Abbazia Benedettina di Montevergine

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Abate diRiccardo Luca Guariglia è lieto di comunicare che l’itinerario europeo “Aromas Itinerarium Salutis, antiche Farmacie ed orti medicinali“, di cui l’abbazia è coordinatrice in Italia e di cui è impegnata ad organizzare il terzo Forum internazionale 2025, è stato riconosciuto dal Consiglio d’Europa e certificato come appartenente agli “itinerari Culturali del Consiglio d’Europa”. Si tratta di un traguardo importantissimo, ottenuto in ossequio alla risoluzione del Consiglio dei Ministri Europei e ratificato dall’EPA in data 27 giugno 2024. Al fine di raggiungere tale traguardo, l’Abbaziadi, con i partner di undici nazioni europei, si è fortemente attivata cercando di fornire il necessario supporto come partner in Italia.