Meloni | via da FdI nostalgiciantisemiti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 2 luglio 2024) 17.16 "Il nostro compito è troppo grande perché si possa consentire a chi non ne ha compreso la portata di rovinare tutto. Non ho e non abbiamo tempo da perdere con chi non è in grado di capire cosa sia FdI e quali siano le grandi sfide. E non ho e non abbiamo tempo da perdere con chi vuole farci tornare indietro o con chi ci trasforma in una macchietta" Lo scrive Giorgia,come presidente di FdI, al partito dopo l'inchiesta di Fanpage. Fuori chi è strumento dell' avversario. No a nostalgici e antisemiti.Abbiamo fatto i conti col Ventennio.