Lavori e caos | il comune di Salerno riorganizza i cantieri

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldicambia idee e diversamente da quanto annunciato nei giorni scorsi, partono i turni di notte per idi rifacimento dell’asfalto. Sono stati proprio i tanti disagi lamentati dei cittadini e dagli automobilisti a convincere l’amministrazione comunale a riformulare una programmazione dei. Ilin particolare ha richiesto alle varie società di servizi, che hanno eseguito, programmati e/o urgenti, in città un rigoroso cronoprogramma per il ripristino tempestivo e definitivo dell’asfalto. È stato predisposto un calendario sistematico d’esecuzione (anche notturno) che contenga al minimo gli inevitabili disagi per la popolazione e la mobilità garantendo nel contempo la sicurezza deie dei lavoratori impegnati.