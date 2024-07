La rabbia di Dalla Chiesa per Salis | Perché la sinistra difende chi occupa?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024)la, "che per anni non ha mai detto niente sulle casete, oggi si ostina are strenuamente" Ilaria? Rita, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Quarta Repubblica lunedì 1 luglio, tocca il nervo scoperto della doppia morale del partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. "L'onorevolepensa di risolvere il problema delle case popolarindo abusivamente. Sembra, infatti, che l'eurodeputata non abbiato solo una abitazione, ma addirittura due", affermasulle ultime rivelazioni che riguardano l'ex detenuta in Ugheria. "Parlare di questo tema è giustissimo- ha proseguito- per troppi anni, in studio con Mario Giordano, ho parlato dell'zione abusiva delle case, ho sentito tante storie, ho visto le lacrime di persone che, dopo avere lavorato per tutta la vita per avere una casa propria, l'hanno persaè statata, e nemmeno i carabinieri riuscivano a restituirla ai legittimi proprietari.