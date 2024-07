Il trapper sotto processo Baby Gang assolto in appello | Non era lui il rapinatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Scarcerazione e assoluzione per, ilormai ai vertici delle classifiche, il 23 enne all’anagrafe Zaccaria Mouhib era aper rapina a Vignate. Dopo la condanna in primo grado a 4 anni e 10 mesi di reclusione la Corte d’ha ribaltato il verdetto e lo hacon rito abbreviato per quell’episodio del luglio del 2021, "per non aver commesso il fatto". I giudici, ha spiegato l’avvocato Niccolò Vecchioni che assiste ilassieme al collega Giosuè Naso, "hanno riconosciuto la fondatezza della nostra tesi difensiva, che era stata disattesa dal giudice di primo grado con motivazioni evidentemente poco persuasive". L’accusa, ha spiegato la difesa, "si fondava sugli esiti di un riconoscimento fotografico inattendibile, che abbiamo contestato sin dalla fase cautelare, evidenziando l’assenza di ulteriori elementi che collocassero l’imputato sul luogo del fatto".