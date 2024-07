Il Pd s’interroga sul M5s e sul futuro del campo largo Riformisti in cerca del centro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono giorni d’apprensione, questi, per il Pd. I dirigenti più vicini alla segretaria Elly Schlein hanno cambiato le abitudini. La mattina non fanno più colazione con Repubblica. Ormai il primo giornale che sfogliano è il Fatto. Per capire quello che sta succedendo nel mondo del M5s. Già perché, parlando con Giuseppe Conte e con i suoi luogotenenti, a cominciare da Stefano Patuanelli (il grillino preferito dai dem) non è che abbiano capito che cosa si muove da quelle parti. E ultimamente, da questo punto di vista, la lettura del Fatto ha aumentato lo stato d’ansia dei dirigenti del Partito democratico. L’impressione che le donne e gli uomini più vicini a Schlein hanno tratto è infatti che Conte non abbia più l’autorevolezza di un tempo.