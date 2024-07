Halo Infinite è disponibile Operation Anvil con la modalità Big Team Battle e tante novità

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 2 luglio 2024) 343 Industries ha rilasciatodi, introducendo in questo modo nel gioco una gran quantità didecisamente interessanti. Ildi sviluppo americano ha segnalato suWaypoint che questa nuova operazione ha portato ben 20 nuovi livelli all’Pass, la nuovaBig, un aggiornamento di The Exchange, un’imminente Waypoint Chronicle e tanto altro ancora. 343 Industries ha rivelato che sulla Stazioneumani e Sangheili lavorano insieme per testare prototipi sperimentali, comprese nuove varianti di armature Spartan. Dal 2 al 30 luglio è quindi, con i fan che possono acquisire la nuova armatura ASSAILER a tema Sangheili, un nuovo emblema e punti Spartan aggiuntivi da spendere in The Exchange.