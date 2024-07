Con la Ford Mustang sembra di volare su un jet

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 2 luglio 2024) Ladi settima generazione è appena sbarcata in Europa e noi non ci siamo lasciati sfuggire l'occasione di provarla e sentir ruggire il suo motore gigantesco. La coupé americana è una di quelle cose speciali che a volte si fanno attendere, infatti è stata presentata negli Stati Uniti alla fine del 2022 e si è concessa un anno e mezzo di tempo per attraversare l'Atlantico e cimentarsi con le strade europee. Nel 2024, peraltro, si festeggiano i sessant'anni dalla nascita della prima, che nel frattempo è diventata un'icona globale. Dal 1964 a oggi la sportiva “made in USA” è rimasta fedele a sé stessa, con la doppia scelta tra la carrozzeria fastback e convertibile, senza dimenticare le versioni più prestazionali che oggi si chiamano Dark Horse.