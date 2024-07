Come funzionano le elezioni del presidente della FIGC? I votanti e le modalità di voto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024)anticipate nel calcio italiano. Nella giornata di ieri, ilfederale Gabriele Gravina ha annunciato che il prossimo 4 novembre si terranno leper scegliere il nuovoFIGC. Data anticipata rispetto al mese di marzo 2025, data precedente. Gravina non ha sciolto ancora i dubbi sulla sua volontà di ricandidarsi e tale decisione potrebbe essere lettauna volontà di farsi da parte al più presto dopo la debacle di Euro 2024. VediamoledelFIGC. Chi vota per ledelFIGC? A eleggere ilfederale saranno 275 delegati in rappresentanza delle società di Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti, di Associazione italiana calciatori, Associazione italiana allenatori e Associazione italiana arbitri, che voteranno però secondo pesi ponderati.