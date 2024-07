Cobolli-Hijikata oggi in tv Wimbledon 2024 | canale orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Seconda giornata di, terzo Slam della stagione. E la seconda giornata dell’All England Club porta anche il debutto in uno dei tornei più iconici del tennis mondiale per Flavio, che affronterà l’australiano Rinky. L’azzurro ha dato fondo a parecchie energie per poter arrivare con la giusta calibrazione all’appuntamento londinese. DUe sconfitte al primo turno a Stoccarda ed Halle, ma con due giocatori di rango su questa superficie come Jan-Lennard Struff e Hubert Hurkacz, ed i quarti ad Eastbourne, avendo la meglio su Arthur Rinderknech e Giles Hussey prima di soccombere alla sorpresa Billy Harris. Occhio però all’australiano, che nelle ultime settimane si è fatto notare soprattutto con i quarti al Queen’s, dove tra gli altri ha superato anche Matteo Arnaldi, mentre a Maiorca ha battuto in tre set Luca Nardi in tre set prima di cedere a Ben Shelton.