Cane a sei zampe trovato per strada | un intervento chirurgico gli salva la vita – VIDEO

(Di martedì 2 luglio 2024) Una seivienelungo laed è stato operato. Ora ha finalmenteuna nuova famiglia che lo accudisce Si chiama Ariel e forse ne avete già sentito parlare. La sua storia, d’altronde, ha fatto negli scorsi mesi il giro del mondo. Ariel è unnato con delle particolari malformazioni fisiche. È stata scoperta nel parcheggio di un grande magazzino di Haverfordwest in ottobre da alcuni passanti che non hanno potuto far altro che nota la sua particolarità. La cagnolina contava sei, di cui quattro posteriori con due che, unite, andavano a formare una coda simile a quella di una sirena (da qui il nome come la principessa della Disney). Un’anomalia che ha costretto il Greenacres Rescue, un vicino rifugio per animali, a intervenire.