Traffico Roma del 01-07-2024 ore 08 | 30

(Di lunedì 1 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare coda perin carreggiata interna tra uscita Casilina e Appia lungo la carreggiata esternarallentato tra le uscite Cassia bis Casal Lumbroso su via Appia Nuova System coda per un incidente avvenuto in prossimità del grande raccordo anulare in direzione del centroa partire dalla zona industriale Appia Nuova sul tratto Urbano della A24L’Aquila rallentamenti e code tra l’uscita a Tor Cervara e la tangenziale e sullaFiumicinorallentato tra l’uscita a Magliana Vecchia Parco dei Medici ed il ponte della Magliana direzione Laurentina sulla tangenziale est per chi viaggia verso lo stadio chiuso per lavori lo svincolo in uscita di via Casilina direzione Pigneto mentre da oggi chiuso l’ingresso in tangenziale da via Prenestina In entrambe le direzioni e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito