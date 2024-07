Terre Cevico in crescita vola l’export | In 100 Paesi entro il 2025

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) QUELLA DIè una storia lunga sessant’anni. Data infatti nel 1963 l’origine di questa realtà, punto di riferimento del vino per l’Emilia-Romagna e non solo.chiude il fatturato aggregato 2023, ovvero quello che mette assieme le aziende del gruppo e le cooperative di base, con 217 milioni di euro, segnando unadel +14,5% rispetto all’esercizio precedente, che si era chiuso con 189 milioni di euro. Inè anche il fatturato consolidato di, che ha toccato quota 196 milioni di euro, per un incremento del +17 rispetto all’esercizio precedente. A crescere è stato soprattutto, salito a quota 86 milioni di euro, registrando un +18%. "per noi è davvero molto importante", sottolinea il presidente, Franco Donati (nella foto a destra).