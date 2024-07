Stuprata ridotta in schiavitù e costretta a prostituirsi | giovane nigeriana si ribella e fa condannare i suoi aguzzini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Venti anni di carcere lei e nove anni lui. È la pena decisa dalla Corte d’Assise di Reggio Calabria al termine del processo a carico di Sonia Osazee, accusata di riduzione in, sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e tratta di essere umani. Per quest’accusa è stato condannato anche Sunday Ediorans, anche lui proveniente dalla Nigeria. I due sono stati riconosciuti come glidi una delle tantissime ragazze nigeriane arrivate in Italia con l’illusione di cambiare vita per poi ritrovarsi su un marciapiede di Castel Volturno, in provincia di Caserta, a vendere il proprio corpo per ripagare il viaggio in cui ha rischiato di morire. In attesa delle motivazioni, che arriveranno tra 90 giorni, la sentenza ha sposato in pieno l’impianto accusatorio del sostituto procuratore della Dda Sara Amerio.