Silvetti dribbla Agnello e scopre le carte ’locali’

(Di lunedì 1 luglio 2024) Inferno o paradiso (o per dirla meglio, la soluzione meno peggiore): oggi si capirà il destino dell’Ancona. Alle 9 infatti, il Comune esaminerà le domande di interesse che sono pervenute via pec dai potenziali imprenditori che intendono garantire la prosecuzione del calcio in città, provando ad iscrivere in fretta e furia la squadra in Serie D. Adesso le chiacchiere stanno a zero: se è vero che le manifestazioni di interesse nei giorni scorsi erano state diverse, ora è il momento di passare ai fatti. Il tutto nonostante le rassicurazioni di, che attraverso i propri legali afferma di lavorare all’iscrizione dell’Us Ancona alla quarta serie, pagando ai tesserati del club le ultime tre mensilità e lamentando, al contempo, la mancanza di disponibilità da parte del Comune ad un confronto: specificando, tra l’altro, che ci sarebbero già due imprenditori pronti a fare il loro ingresso in società.