Sanzione dell' Antitrust da oltre 4 milioni alla Figc

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 1 luglio 2024) L'ha sanzionato la Federazione Italiana Giuoco Calcio () per un importo complessivo didi euro (4.203.447,54 euro) per abuso di posizione dominante. Secondo l'autorità garante, la Federazione ha abusatoa propria posizione dominante nel mercato'organizzazione di competizioni calcistiche giovanili a carattere agonistico per escludere gli Enti di Promozione Sportiva e limitare la loro attività nel settoree competizioni calcistiche amatoriali. .