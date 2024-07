Oroscopo Paolo Fox 2 luglio 2024 | Cancro sprint occasioni per Acquario

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Cosa prevede l'diFox per il 2? Nel cuore del pomeriggio la Luna transiterà nella casa del Gemelli. Sarà un martedì interessante per ciascuno dei 12 segni dello zodiaco. Amore, relazioni sociali, lavoro, famiglia, soldi, salute, approfondiamo le previsioni astrologiche diFox di martedì 2, dando un'occhiata anche al proprio ascendente per unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Questa sarà una giornata progettuale. Potrai tentare ogni percorso. In amore dovresti procedere con cautela, non esagerare con gli atteggiamenti dissacranti o ironici. Toro – Le stelle suggeriscono di lasciare spazio agli altri, senza diventare irascibile o ansioso. Per quanto riguarda l'amore, lasciati andare al futuro e smettila di rivangare il passato.