Nocera Inferiore | giovane cavese arrestato per spaccio

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che la Polizia di Stato il 29.06.2024 haC.G.,, del 2003, per detenzione a fini didi stupefacente. Il, già noto alle forze dell’ordine, è stato controllato dai poliziotti del Commissariato dinella notte nel centro cittadino di, ed è stato trovato in possesso di numerosi dosi di cocaina ed una cospicua somma di danaro. Il G.C. è statodagli Agenti della Polizia ed è stato condotto in Commissariato e posto a disposizione di questa A.G. Attualmente è agli arresti domiciliari in attesa dal giudizio.