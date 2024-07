Nastri d’Argento 2024 intervista esclusiva a Margherita Vicario | Il successo del film è stata una sorpresa Festival di Sanremo? Finora non ho avuto fortuna

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tra le sorprese del cinema italiano di quest’anno c’è anche. La cantante e attrice ha esordito alla regia nel“Gloria!”, una pellicola intensa ambientata all’inizio dell’Ottocento che esplora il desiderio delle donne di essere ascoltate in un’epoca in cui veniva insegnata loro la musica senza avere il permesso di eseguirla in pubblico. Unche ha ottenuto il Premio speciale BNL BNP Paribas e un ulteriore riconoscimento per la colonna sonora durante la serata di premiazione deiche si è svolta a Roma presso il Maxxi.Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in. L’attrice si è detta soddisfatta per il percorso fatto dal: “Non mi sarei aspettato questo riscontro.