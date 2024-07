Minacce e percosse per avere l’affidamento di una bimba di 3 anni 9 arresti nel clan De Martino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCortei armati per scortare i nonni paterni durante gli incontri con la nipotina ealla madre anche per piccoli ritardi: hanno documentato anche questo, i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco (Napoli), durante le indagini su quanto è accaduto nella periferia di Napoli tra una ragazza nata in una famiglia perbene e un rampollo delDe(famiglia malavitosa dell’area orientale di Napoli e, in particolare, del quartiere Ponticelli) dopo la nascita di unache ora ha tre. Coordinati dalla Dda i militari hanno eseguito oggi nove, notificati anche ai nonni paterni dellae al padre già detenuto. I reati contestati sono, a vario titolo, atti persecutori, lesioni personali e di detenzione e porto in luogo pubblico di armi, delitti aggravati dal metodo mafioso.