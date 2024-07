Maxiprocesso violenze carcere | udienze troppo lunghe dalla Camera Penale 3 giorni di astensione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 1 luglio 2024) Santa Maria Capua Vetere., che si tengono due volte a settimana e si protraggono per oltre otto ore mettendo a dura prova la lucidità di tutte le parti processuali, non consentendo soprattutto agli avvocati, la cui attività difensiva non si esaurisce con l’udienza, di esercitare il proprio ruolo garantitoCostituzione. Sono questi i motivi, relativi al maxi-processo per leai danni di detenuti avvenute neldi Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020 – in corso all’aula bunker della stessa casa di reclusione con 105 imputati tra poliziotti penitenziari, funzionari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e medici dell’Asl di Caserta – per cui ladel Foro di Santa Maria Capua Vetere ha proclamato tredi, facendo saltare al tribunale sammaritano parte dei processi, e tra questi appunto le duedel processo sulleinin calendario per oggi e mercoledì 3 luglio.