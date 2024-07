Luglio 2024 | Rivoluzione Astrale con il Leone in Primo Piano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma - L'inizio del mese disegna un periodo di cambiamenti astrali significativi, con Mercurio, Venere e Marte che rivoluzionano il cielo astrologico. Il transito di Mercurio nel segno delpromette un'energia comunicativa vivace e diretta fino al 25, quando si sposterà nella pragmatica Vergine. Il compleanno del, celebrato il 11, è caratterizzato dall'arrivo di Venere nel segno, portando con sé un'atmosfera di passione e romanticismo, soprattutto per i segni di Fuoco. Marte, il 20, abbandona il Toro per entrare nei Gemelli, accanto a Giove, mentre Saturno retrogrado in Pesci invita a una riflessione profonda su relazioni e responsabilità . L'astrologia del mese prevede la Luna nuova in Cancro il 5, favorisce l'introspezione emotiva, mentre la Luna piena in Capricorno il 21promuove il perseguimento degli obiettivi con disciplina e determinazione.