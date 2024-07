LIVE Berrettini-Fucsovics 6-6 Wimbledon 2024 in DIRETTA | tie-break nel primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HANFMANN (3° MATCH DALLE 14.00) 4-3 Un rimbalzo inganna l’ungherese. Dopo una buona primalascia rimbalzare la risposta di dritto, che cambia traiettoria. L’ungherese deve quindi riorganizzarsi e spedisce in corridoio il dritto. 3-3 L’ungherese manovra bene con il dritto guadagnando la rete.è costretto a giocare un passante da lontanissimo con cui non trova il campo. Seconda 3-2 Ace! Servizio ad uscire perfetto diche pizzica la riga.chiede un challenge che conferma la bontà della prima dell’azzurro. 2-2 Servizio al centro vincente per l’azzurro. 1-2 Questa volta l’ungherese non sbaglia il dritto dal centro dopo una buona prima in slice ad uscire.