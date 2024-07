’Io Capitano’ a La Terrazza Il racconto di un successo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) "Sean Penn, dopo aver visto in una proiezione privata a casa sua a Los Angeles ’Iodi Matteo Garrone, si è inginocchiato davanti al protagonista Seydou Sarr dicendo che avrebbe potuto smettere di recitare dopo questa interpretazione così intensa". A raccontare questo e molti altri aneddoti divertenti è stato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema e co-produttore del film, ospite a Ladi San Casciano dei Bagni insieme al protagonista del film. La storia dei due ragazzi senegalesi che da Dakar attraversano il deserto fino ad arrivare in Italia su un barcone di fortuna ha coinvolto e commosso il pubblico presente in piazza della Repubblica. Seydou Sarr ha raccontato di come è stato scelto da Matteo Garrone e di come dal Senegal è arrivato ai Festival internazionali, da Venezia agli Oscar vincendo premi e raccogliendo standing ovation in tutto il mondo.