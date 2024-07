Inside Out 2 è il film d’animazione con il più alto incasso di tutti i tempi in Italia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) La pellicola continua a battere ogni record Il nuovo film Disney e PixarOut 2 continua a conquistare il pubblicono raggiungendo undi quasi 30 milioni di euro dopo il secondo weekend di programmazione. Diventa cosìcon il piùdiin. “Oltre 4 milioni di spettatori e quasi 30 milioni di euro al botteghino: un risultato davvero fenomenale per il nostro Paese che ci rende felici e orgogliosi, e premia lo straordinario lavoro di tutta The Walt Disney Company per un film che sta continuando a ottenere un grandissimo successo anche in EMEA, Nord America e in tutto il mondo, superando il miliardo di dollari a livello globale”, ha dichiarato Daniel Frigo, amministratore delegato di TWDCI.