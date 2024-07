Il 2 luglio Metti una sera a Cascina con Michele Tomatis in It’s show time

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024)(Pisa), 12024 - Martedì 2alle ore 21.30 in occasione della rassegna "una" andrà in scena! con. È difficile descrivere con una sola parola o un aggettivo lodi. Bisogna assistere ad un suo spettacolo per capire la molteplicità di arti che, dagli esordi del 1997 ad oggi, ha saputo con esperienza mettere insieme. Lo spettacolo può essere infatti considerato UNICO nel suo genere: un mix di musica live, ballo, videoproiezioni 3D, veloci cambi di costume e coinvolgimento.ama definire ogni sua esibizione come “un varietà musicale degli anni 2000”! Losperimenta le interazioni dell’artista con i propri cloni virtuali proiettati su di un imponente scenografia costituita da più maxischermi.