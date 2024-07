Francia | Mulè Fi ‘Ballottaggi? Non potrei votare la destra estrema’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Mi auguro che inci sia un governo sereno e democratico che rispecchi i valori storici di libertà, ugualità e fraternità”. Giorgio, vicepresidente della Camera di Forza Italia, commenta con Affaritaliani.it l’esito del primo turno delle elezioni legislative francesi che ha visto trionfare ladel RN di Le Pen e Bardella. “Laestrema e radicale non è quella di Forza Italia e non è la mia. Serve unamoderata che difenda i valori della democrazia e dell’Europa: per questo spero che presto i Republicains ritrovino smalto e, soprattutto, voti?”. E se fosse un cittadino francese che cosa farebbe al ballottaggio di domenica prossima? “Nonlaestrema, ma farei anche fatica con il blocco macroniano visto che in molti collegi i candidati saranno di sinistra.