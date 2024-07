Euro 2024 Francia ai quarti con due autogol e un rigore | zero gol su azione è record

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Laavanza aidie attende di conoscere la propria rivale tra Portogallo e Slovenia, ma quanta fatica per i Bleus. La squadra di Deschamps, anche all’apice dei propri successi, non ha mai puntato su un gioco spumeggiante, ma la fase offensiva ai minimi termini come in questo momento non si era mai vista. Tanto da scrivere un: come riporta Giuseppe Pastore, si tratta della prima squadra a qualificarsi aidi finale dipei o Mondiali senza aver ancora segnato un gol su. Già, perché laha battuto l’Austria per 1-0 grazie al clamorosodi Wober, poi ha pareggiato per 0-0 contro l’Olanda, quindi ha impattato per 1-1 con la Polonia già eliminata, segnando sucon Mbappé, quindi l’1-0 al Belgio agli ottavi grazie all’autorete di Vertonghen, peraltro a cinque minuti dalla fine.