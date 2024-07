Cosa succede se domenica vincerà la Le Pen | la profezia di Di Bella | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Le elezioni anticipate in Francia hanno decretato, com'era nell'aria da settimane, la vittoria della destra di Marine Le Pen, che ha vinto il primo turno, staccando di oltre 5 punti la sinistra, anche se, per il momento non avrebbe ancora ottenuto la maggioranza assoluta. Dell'esito del voto francese si discute a In Onda, il programma di approfondimento politico di La7, condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Quest'ultima chiede ad uno dei suoi ospiti, lo storico direttore e inviato Rai Antonio Di, che sensazioni ha ricavato da quest'elezione anticipata e dall'appello di Macron di manifestare e unirsi tra democratici e repubblicani per avere la meglio al secondo turno. Questa l'analisi di Di: “Se funzionerà, non sarà per l'appello di Macron, perché è la persona meno ascoltata e meno amata in questo momento in Francia.