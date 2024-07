Cogne isolata Curcio | Difficile prevedere quando sarà di nuovo collegata

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 1 luglio 2024)resteràprobabilmente per diversi giorni, ma è ancora “troppo presto” peruna tempistica per il ripristino del collegamento stradale con il fondo valle dopo i danni causati dall’esondazione del torrente Grand Eyvia. A dirlo è Fabrizio, capo del dipartimento della Protezione Civile nazionale, al termine della riunione a Saint-Christophe (Aosta) per fare il punto sui danni del maltempo. Alla riunione ha partecipato anche il presidente della Regione, Renzo Testolin, insieme ai tecnici della Protezione Civile regionale. L’evento, spiegaai cronisti, è “in corso” e “i corsi d’acqua sono ancora molto alti”, quindi è presto capire i tempi per il ripristino dei collegamenti stradali.dopo l’esondazione del torrentespiega ancora: “Anche per capire la tipologia di intervento tecnico da effettuare bisogna capire il tipo di danno, l’acqua fino a dove è arrivata, qual è stata la parte più erosa.