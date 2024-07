Calenda | Francia passerà attraverso un periodo di ingovernabilità conflitto e instabilità

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 1 luglio 2024) ROMA – “L’accordo di desistenza al secondo turno delle elezioni francesi è inevitabile e giusto. Gli esisti del secondo turno sono molti incerti. C’è solo un dato sicuro: che vinca la destra o il centro più la sinistra/sinistra massimalista, laundi. Questarischia di trascinare l’Europa e in particolare l’Italia in una crisi finanziaria. La questione è se la libertà d’azione della BCE in questa circostanza, dato il contesto politico, rimane immutata”. Così sui social il leader di Azione, Carlo. “L’unica cosa di cui dovremmo occuparci è come tenere l’Italia in sicurezza nei prossimi mesi”, aggiunge. “Ciò che il Governo Meloni dovrebbe fare è fermare le riforme inutili e dannose che spaccano il paese e lo distraggono dai problemi reali.