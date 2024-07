Buffon gela Donnarumma | Questo è il minimo l' Italia è a pezzi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il disastro, sportivo, è stato grande e non tanto perché un'uscita di scena agli ottavi sia il più grande degli scandali, quanto perché, nelle quattro partite disputate a Euro 2024, la Nazionalena ha davvero espresso il peggio di sè in termini di gioco. L'unico a salvarsi, nel marasma, è stato Gianluigi, IL fuoriclasse di una squadra con un talento mediocre, eppure tra i più criticati nella quotidianità del pallone. Si è preso la sua rivincita, anche se qui nessuno ha vinto., però, riesce a guardare già oltre, al mondiale 2026 e scrive ai tifosi dai suoi profili social: “Siamo amareggiati e ben consapevoli che la prestazione della squadra non è stata all'altezza delle vostre aspettative e del nostro potenziale, e me ne assumo una grande responsabilità.