Assegno Unico ufficializzato calendario pagamento da luglio a dicembre | tutte le date

(Di lunedì 1 luglio 2024) Stabilito inequivocabilmente ildei pagamenti dell’per i figli a carico, che viene saldato in determinati giorni del mese. L’e universale per i figli a carico è un è un benefit economico che spetta ale famiglie, indistintamente, il cui importo varia a seconda del reddito dichiarato in base all’Isee. Fino a marzo 2023, bisognava rinnovare la domanda tutti gli anni, mentre dallo scorso anno chi già ne beneficia non ha necessità di rinnovare la domanda perché l’Inps continua a erogare l’importo d’ufficio. Ledidell’da adesso a2024 – cityrumors.itOvviamente, per una questione di equità, l’importo dell’varia a seconda del reddito che viene dichiarato in base all’Isee, laddove chi è in fascia massima di reddito percepisce solamente 57 euro al mese, mentre il massimo importo erogabile non arriva ai 200 euro.