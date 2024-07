Antisemitismo dal governo atti concreti e tangibili per combatterlo | la sinistra zittita dai fatti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024) “L’, che sia di destra o di, non è accettabile nella civiltà”. A scriverlo è stato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in un intervento a sua firma su Repubblica, nel quale ha ricordato le numerose iniziative assunte dalper sconfiggere una piaga che, ha sottolineato, “è una delle espressioni più abiette della storia umana, una delle peggiori espressioni del male”. La lettera arriva dopo l’allarme lanciato dalla senatrice Liliana Segre, che commentando l’inchiesta di Fanpage si è chiesta: “Dovrò essere cacciata dal mio Paese come sono stata già cacciata una volta?”. “Perché Liliana Segre ha ragione sull’”, è il titolo della lettera del ministro, che poi ripercorre l’impegno delper