WWE | Frustrazione ai massimi livelli nei confronti di FOX dopo quanto accaduto a Smackdown i dettagli

(Di domenica 30 giugno 2024) Durante la diretta didi venerdì notte, i fan americani hanno ricevuto un trattamento non poco idilliaco da parte di FOX Sport, i detentori dei diritti sul suolo USA che trasmetteranno lo show blu fino al prossimo ottobre, prima del passaggio di quest’ultimo su USA Network. Sono stati diversi, infatti, i problemi alla trasmissione, con schermate nere a ripetizione in diversi momenti dello show. Il tutto, tra l’altro, dovuto alla volontà della stessa rete di oscurare alcuni momenti della puntata, innervosendo parecchio la dirigenza WWE secondo le ultime indiscrezioni. La trasmissione, funestata da censure visive ma anche audio, ha creato molti malumori all’interno della compagnia, con i fan online che si sono scagliati ovviamente contro la WWE stessa che, però, non c’entra assolutamente nulla convenerdì, visto che tutto ciò che è successo di sbagliato è da attribuire alla rete che ha trasmesso la puntata, la già citata FOX.