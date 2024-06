Wimbledon 2024 Sabalenka | Possibile che io non scenda in campo spero di farcela

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) “Sono contenta di esser qui, ho avuto tempo per allenarmi con calma e senza fretta. Sono felice di esser arrivata qui in anticipo, perché c’è una bella differenza tra i campi in erba che ci sono in Polonia e quelli di Londra. Giorno dopo giorno, ho acquisito più ritmo e oggi sento la palla molto meglio. Dopo l’infortunio a Berlino, c’è la possibilità che io nonin, anche sedi“. Così Aryna, attesa dall’esordio acontro la statunitense Emina Bektas. La tennista bielorussa ha raggiunto in due occasioni la semifinale ai Championships, l’ultima delle quali nell’edizione della passata stagione, e si prepara a un torneo da protagonista; attenzione però alle condizioni fisiche della campionessa agli Australian Open, di recente costretta a fermarsi in quel di Berlino, sull’erba, per problemi a una spalla.