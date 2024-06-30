Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 10:30 (Di domenica 30 giugno 2024) Viabilità DEL 30 GIUGNO 2024 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DI Roma LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA Roma TERMINI E Roma PRENESTINA: AL MOMENTO SI SEGNALANO RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI, CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELLazioNI. E SEMPRE NELL’AMBITO NELLE FERROVIE, E’ NUOVAMENTE ATTIVA LA LINEA BUS 07, CON COLLEGAMENTI DALLA STAZIONE COLOMBO DELLA METRomaRE FINO A CAMPO ASCOLANO PER I LIDI DI TORVAIANICA E VILLAGGIO TOGNAZZI; ISTITUITA INOLTRE UNA VERSIONE CIRCOLARE, LA 07LIMITATA, CON CAPOLINEA UNICO ALLA STAZIONE COLOMBO E SERVIZIO PER LE SPIAGGE DELLA LITORANEA; PER TUTTI I DETTAGLI IN MERITO POTETE CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 09:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2024 ORE 9. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA PONTINA CI SONO CODE IN AUMENTO A PARTIRE DALLO SVINCOLO EPR VIA LAURENTINA; PRUDENZA ANCHE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CASILINA NEI PRESSI DI COLONNA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL KM 29 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DI ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA ROMA TERMINI E ROMA PRENESTINA: RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI, CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 08:30 - VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2024 ORE 8. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CASILINA NEI PRESSI DI COLONNA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 29 CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CIRCOLAZIONE CHE PER IL RESTO E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DI MORRO, IN PROVINCIA DI RIETI, SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SULL’INTERA TRATTA, TRA IL BIVIO PER LA TERNANA E IL COMUNE DI LEONESSA: FINO AL 12 LUGLIO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ A 30 KM/H NELL’AREA DI CANTIERE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2024 ORE 7. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE AL KM 18 TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE ROMA, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; CIRCOLAZIONE CHE PER IL RESTO E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; E A MORLUPO E’ IN CORSO L’EVENTO “LA CORRIDA, DILETTANTI ALLO SBARAGLIO”: FINO AL 2 LUGLIO ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- Terribile schianto frontale a Roma: paura per il cardinale De Giorgi e il suo assistente - ... avvenuto ieri mattina, a Roma, mentre il porporato si stava recando al campus biomedico per ...due ambulanze per soccorrere i feriti e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. ... lecceprima
- Roma, scontro tra moto su via Tiburtina: 2 morti - Incidente mortale su via Tiburtina a Roviano alle porte di Roma. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due moto e due persone sono morte. La strada è al momento ...e il ripristino della viabilità nel più ... torinoggi
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