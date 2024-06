Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 30 giugno 2024)DEL 30 GIUGNOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DILA CIRCONE E’ RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRATERMINI EPRENESTINA: AL MOMENTO SI SEGNALANO RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI, CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELNI. E SEMPRE NELL’AMBITO NELLE FERROVIE, E’ NUOVAMENTE ATTIVA LA LINEA BUS 07, CON COLLEGAMENTI DALLA STAZIONE COLOMBO DELLA METRE FINO A CAMPO ASCOLANO PER I LIDI DI TORVAIANICA E VILLAGGIO TOGNAZZI; ISTITUITA INOLTRE UNA VERSIONE CIRCOLARE, LA 07LIMITATA, CON CAPOLINEA UNICO ALLA STAZIONE COLOMBO E SERVIZIO PER LE SPIAGGE DELLA LITORANEA; PER TUTTI I DETTAGLI IN MERITO POTETE CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.