Utile record per la società dell’acqua

(Di domenica 30 giugno 2024) Via libera al bilancio d’esercizio 2023 di Sal,acqua lodigiana. Illustrato dal presidente Giuseppe Negri (foto) e dal consigliere delegato Antonio Redondi, il documento è stato approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci riunitasi mercoledì, nella sede di San Grato a Lodi. Il 2023 ha segnato undi 223.189 euro, quasi il doppio rispetto al 2022, grazie soprattutto ai minori costi per l’acquisto di energia elettrica. Il valore economico generato da Sal nel 2023 supera abbondantemente, e per la prima volta, i 50 milioni (54.298.934 per l’esattezza) di euro. I ricavi derivanti dall’erogazione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione sono stati di 28.955.971 euro, in lieve calo rispetto al 2022, per effetto del minor consumo di acqua da parte degli utenti.