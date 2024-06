Università e ricerca riforma in arrivo | cosa cambia per assegnisti e dottorati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 30 giugno 2024) In diverse città italiane sono comparsi volantini con slogan che fanno riferimento ad alcuni ruoli dei lavoratori universitari del cosiddetto pre-ruolo. Si tratta di, assegnasti,tori che non sono ancora assunti come docenti, ma che svolgono parti fondamentali del lavoro di. I volantini riportano a un sito che denuncia una nuovadi questi lavori, dopo quella del 2022 varata dal governo Draghi. Secondo i detrattori, la nuova legge aumenterebbe la precarietà, facendo un passo indietro rispetto a quanto ottenuto dall’ultima legge. Il governo invece intende permettere alledi assumere più persone con contratti dal costo più basso di quelli attualmente disponibili. Nel frattempo un decreto ha ulteriormente prolungato l’esistenza degli assegni di, teoricamente eliminati dalladel 2022.