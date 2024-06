Tuttosport – sa fare tutto e ovunque La specialità…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 30 giugno 2024) 2024-06-30 18:18:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: Un centrocampista totale. Descrizione un po’ abusata, è vero, ma talmente calzante per Douglas Luiz che sarebbe sbagliato evitarla: perché il brasiliano, primo colpo ufficiale della Juventus 2024-25, è totale nel tempo, nello spazio e nell’azione. Totale nel tempo perché nella passata stagione con l’Aston Villa è riuscito a giocare 53 partite, di cui 49 da titolare, e in quella precedente 40 (36 dal 1° minuto), ma solo perché i Villains ne avevano disputate in41. Una continuità e una resistenza preziose per una Juventus che tornerà a giocare in Europa e con la nuova Champions disputerà almeno otto partite (ma punta a giocarne di più) e chiuderà la stagione tra giugno e luglio con il Mondiale per club negli Usa.