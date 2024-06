Poliziotta fa sesso con un detenuto in cella e il video finisce in rete Il compagno riprende tutto | Facciamo la storia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Linda De Sousa Abreu,31enne conosciuta nel Regno Unito per aver partecipato a un programma su Channel 4, ha avuto un rapporto sessuale con un, in. Ilè stato poi diffuso in. I fatti si sono svolti nella prigione di Wandsworth. Non è chiara la dinamica della diffusione del filmato ma la polizia sta svolgento un “indagine a stretto contatto con il ministero della Giustizia” e De Sousa è stata arrestata. La 31enne ha un canale Onlyfans sul quale condividea luci rosse. La sorella della, Andreina, ha raccontato di averla avvisata sull’errore che sarebbe stato mischiare la vita privata con il lavoro: “È una scambista. Ha partecipato a un programma di Channel Four chiamato Open House. Non l’ho mai visto.