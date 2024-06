Mars 2120 ha una data d’uscita

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 30 giugno 2024) Lo sviluppatore indipendente Qubyte Interactive ha annunciato oggi che il suo platform metroidvania futuristicouscirà il 1 agosto, con lancio su PC, Switch, PlayStation e console Xbox Series. Dopo un periodo di successo in Early Access, il gioco soprannominato “il Metroid Dread brasiliano” è ora pronto per la sua versione 1.0. Esplora una versione di Marte post-colonizzazione, dove i coloni, un tempo fiorenti, devono essere salvati da minacce sconosciute. Sfrutta le abilità elementali e attraversa vari biomi nel tuo tentativo di scoprire i segreti di Marte e salvare la colonia. In, l’umanità ha colonizzato con successo diversi pianeti del nostro sistema solare, permettendo alle persone di sfuggire a una situazione sempre più cupa sulla Terra.