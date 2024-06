Le accuse infondate contro Sergio Mattarella e il segreto di Stato sulla strage di Ustica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) A seguito dell’intervento del 27 giugno 2024 del Presidentesu, il giornalista pubblicista Matteo Gracis (iscritto all’Ordine del Veneto dal 2013), fondatore del giornale online L’Indipendente, pubblica sui social un messaggio di disprezzo diffondendo false notizie sul presunto operato dello stesso Presidente. Secondo il giornalista,avrebbe «prorogato di 8 anni ildiproprio sui documenti relativi al caso» e avrebbe detto che «La verità farebbe male all’Italia». Per chi ha fretta La dichiarazione del 2020 non è del Presidente della Repubblica, ma proviene da Palazzo Chigi. Il Presidente della Repubblica non può prorogare ildi. Tale potere è affidato dalla legge italiana al Presidente del Consiglio.