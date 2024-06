Italia la confusione di Spalletti ha un nome | viene dall’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024) L’di Lucianoha abbandonato l’esperienza degli Europei in seguito ad un risultato raccapricciante contro la Svizzera. Il ct ha mostrato, il motivo ha unpreciso e– Che il ct Lucianoabbia mostratoè chiaro a tutti. Non ha mai dato continuità alle sue scelte, ha sempre cambiato e lo ha fatto non dando rassicurazioni ai suoi calciatori. Tre moduli diversi utilizzati a partire dal 4-3-3 per finire con il 3-5-2 e con il 3-4-2-1. Ma non è una questione di moduli il problema dell’di, che ha lasciato gli Europei dopo un 2-0 da brividi con la Svizzera. Il ct ha capito poco dal primo all’ultimo minuto e il motivo è stato principalmente uno: Francesco Acerbi.