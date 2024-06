Il nuovo governo giurerà a metà luglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Il Consiglio grande e generale è pronto a riaprire le porte dopo oltre tre mesi dall’ultima volta. Martedì, per l’esattezza. L’accordo raggiunto tra Democrazia Cristiana, Alleanza Riformista, Libera, Partito dei socialisti e dei democratici e Partito socialista ha dato il là all’iter istituzionale che, a, probabilmente lunedì 15, se non il giorno successivo, porterà al giuramento della nuova squadra di. Intanto, nella seduta di martedì si aprirà con la comunicazione dei Capitani Reggenti sull’esito delle elezioni andate in scena il 9 giugno. Un atto formale al quale seguirà la nomina della giunta permanente per le elezioni. In quell’occasione verrà definita anche la data della seduta successiva, quella in cui di fatto nascerà ilfirmato dalle due coalizioni che si sono presentate alle scorse elezioni.